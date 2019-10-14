Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной
  • РИА Новости

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — приводит ТАСС её слова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.

Авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с 2014 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить