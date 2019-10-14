Матвиенко: Россия поддержит возобновление авиасообщения с Украиной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — приводит ТАСС её слова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.

Авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с 2014 года.