В Совфеде оценили заявление Кравчука об отношениях России и Украины
- РИА Новости
По словам Джабарова, термины «лучше относиться» или «хуже относиться» для политиков такого высокого ранга не подходят.
«Ведь Владимир Путин, как президент нашей страны, проводит политику в интересах российского государства, он настроен на конструктивный диалог с Украиной... Господин Порошенко своими шагами обрезал даже малейшую возможность нормализации отношений в любой сфере, и каждый его последующий шаг был ещё более антироссийский, чем предыдущий», — пояснил сенатор.
Он также отметил, что Зеленский, как новый президент Украины, пока прощупывает международную площадку и пытается определить свою позицию.
«Он иногда меняет свои высказывания с одного полиса на другой. Но это говорит о том, что он пытается найти своё место в большой украинской политике», — добавил Джабаров.
Парламентарий выразил мнение, что президент России всегда готов пойти навстречу, если эти шаги будут в интересах российского государства и в интересах восстановления отношений с Украиной.
Ранее Кравчук заявил, что российский лидер лучше относится к Зеленскому, чем к его предшественнику.
Бывший президент отметил, что после переговоров Путина и Зеленского состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.