В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о поведении Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейские лидеры в шоке от происходящего с бывшим главой государства Петром Порошенко.

«Европейцев мало волновало, когда при Порошенко войска с яростью обстреливали жилые кварталы Донецка, журналистов и даже миссии ОБСЕ. А уж новый «майдан» на Украине будет воспринят как изощренная попытка попрошайничества, в чём, надо сказать, Пётр Порошенко за годы своего президентства преуспел», — считает депутат.

По словам Бальбека, европейцы воспринимают происходящее на Украине «с философским смирением».

«Так что будет «майдан» — придётся раскрывать кошелек, не будет «майдана» — всё равно придётся подкармливать Украину. Ну а сам Пётр Порошенко, видимо, воспринимает власть как опиум и не может, не хочет её бросать, с какой-то мрачной целеустремленностью пытается вновь забраться в президентское кресло. Хотя, думаю, такой трамплин, как «майдан», ему уже не поможет», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с Порошенко.

По словам действующего главы государства, Порошенко хочет возглавить новый «майдан» и в этом его ошибка.