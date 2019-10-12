Эксперт оценил слова Зеленского о поведении Порошенко
- РИА Новости
«Думаю, у Порошенко сейчас остро стоит вопрос политического выживания. Материалов для того, чтобы завести на него уголовное дело, более чем достаточно. Для бывшего президента какая-то политическая активность — способ избежать уголовного преследования», — сказал он.
Эксперт также усомнился в словах действующего украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, для европейских лидеров Украина — раздражающий фактор.
«В Европе нет какого-то большого напряжения по поводу Порошенко и нет особых восторгов относительно Зеленского. Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора. Так что президент преувеличивает», — заключил Минченко.
Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с Порошенко.
По словам действующего главы государства, Порошенко хочет возглавить новый «майдан» и в этом его ошибка.