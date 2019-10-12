Эксперт оценил слова Зеленского о поведении Порошенко

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

«Думаю, у Порошенко сейчас остро стоит вопрос политического выживания. Материалов для того, чтобы завести на него уголовное дело, более чем достаточно. Для бывшего президента какая-то политическая активность — способ избежать уголовного преследования», — сказал он.

Эксперт также усомнился в словах действующего украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, для европейских лидеров Украина — раздражающий фактор.

«В Европе нет какого-то большого напряжения по поводу Порошенко и нет особых восторгов относительно Зеленского. Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора. Так что президент преувеличивает», — заключил Минченко.

Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с Порошенко.

По словам действующего главы государства, Порошенко хочет возглавить новый «майдан» и в этом его ошибка.