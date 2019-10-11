Экс-президент Киргизии отказался приезжать в суд
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«Атамбаев принял решение не приезжать на предварительные слушания в суд Первомайского района Бишкека», — приводит ТАСС слова адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.
8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции, а затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.
27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.
Подробнее — в материале RT.