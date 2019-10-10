В ДНР заявили о выпуске ВСУ 40 мин по трём сёлам

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики с 17:15 до 17:50 обстреляли из миномётов сёла Новая Таврия, Саханка и Коминтерново.
В ДНР заявили о выпуске ВСУ 40 мин по трём сёлам
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в общей сложности в направлении населённых пунктов выпустили 42 мины калибра 120 и 82 мм и произвели 16 выстрелов из гранатомётов, применялось также стрелковое оружие.

Ранее военнослужащие Народной милиции ДНР запустили сигнальную ракету в селе Петровское, чтобы сообщить украинской стороне о своей готовности к отводу сил.

Позднее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе.

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