В ДНР заявили о выпуске ВСУ 40 мин по трём сёлам
- РИА Новости
Об этом информирует Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что в общей сложности в направлении населённых пунктов выпустили 42 мины калибра 120 и 82 мм и произвели 16 выстрелов из гранатомётов, применялось также стрелковое оружие.
Ранее военнослужащие Народной милиции ДНР запустили сигнальную ракету в селе Петровское, чтобы сообщить украинской стороне о своей готовности к отводу сил.
Позднее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассе.