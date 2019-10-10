Зеленский назвал условие для отставки Богдана

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для отставки руководителя украинского президентского офиса Андрея Богдана нарушение законодательства с его стороны.
Зеленский назвал условие для отставки Богдана
  • РИА Новости

Во время пресс-марафона журналисты заявили Зеленскому, что Богдан якобы был замечен за распитием шампанского с различными «смотрящими, сомнительными бизнесменами и судьями», и спросили, при каких условиях он будет уволен. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«По поводу господина Богдана. Нам надо определиться, по каким принципам мы увольняем людей: или по опыту специалиста, или по тому, что он делает, когда у него есть свободное время. Это очень важно. Я понимаю, что для моего имиджа это не очень хорошо, но я хочу вам сказать, что он в нашей команде и он не был на работе», — сказал президент Украины. 

Также Зеленский заявил, что то, как Богдан проводит свободное время, — это вопрос «его имиджа». Украинский президент добавил, что «есть много людей, которые действительно с классным имиджем, и многие из них стали губернаторами», но он «не может добиться от них результата». 

«Поэтому эти решения, как вы говорите, они очень сложные. Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают законодательство. У меня не так много таких людей. Сейчас очень сложный этап в моей команде», — заявил он.

Он пообещал, что Богдан самостоятельно уволится, если будет доказано нарушение законодательства с его стороны. 

Ранее Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана.

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