Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана
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Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины.
«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу... Тимошенко Кириллу Владленовичу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза.
В августе руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против ряда украинских журналистов.