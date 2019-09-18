Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей двум заместителям руководителя офиса главы государства Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.
Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана
  • ©president.gov.ua

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины. 

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу... Тимошенко Кириллу Владленовичу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза.

В августе руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против ряда украинских журналистов. 

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