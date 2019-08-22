Глава офиса Зеленского подал в суд на журналистов

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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании.
Глава офиса Зеленского подал в суд на журналистов
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте «Судебная власть Украины». 

Уточняется, что Богдан подал 20 августа в Шевченковский районный суд иск к журналистам Валерии Егошиной, Максиму Савчуку и Наталье Седлецкой. Также ответчиком указано ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Отмечается, что дело главы офиса президента Украины под номером 761/32924/19 касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Также истец хочет опровергнуть недостоверную информацию.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила офис президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с независимыми СМИ.

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