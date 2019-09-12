Уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза
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Как отмечается, 71% респондентов довольны деятельностью Зеленского, 11% — придерживаются противоположного мнения, 18% — не смогли сформировать своё отношение к нему.
«По сравнению с июлем уровень удовлетворённости работой главы государства вырос почти в полтора раза», — говорится в сообщении.
Указывается, что 29% опрошенных положительно оценивают работу нового премьер-министра Алексея Гончарука, 11% — отрицательно. Две трети ещё не смогли дать оценок новому главе правительства.
«Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны — 16%. Затруднились оценить — 45%», — подчёркивается в сообщении.
Опрос проводился с 6 по 10 сентября среди 2500 респондетов в возрасте от 18 лет и старше.
Опубликованные в августе результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива показали, что Зеленскому доверяют 70% украинцев, что стало рекордом среди всех украинских президентов.