Уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза

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Деятельность украинского лидера Владимира Зеленского в сентябре одобряют более 70% украинцев, что почти в полтора раза больше, чем в июле. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Уровень одобрения деятельности Зеленского на Украине вырос в 1,5 раза
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Как отмечается, 71% респондентов довольны деятельностью Зеленского, 11%  — придерживаются противоположного мнения, 18% — не смогли сформировать своё отношение к нему.

«По сравнению с июлем уровень удовлетворённости работой главы государства вырос почти в полтора раза», — говорится в сообщении.

Указывается, что 29% опрошенных положительно оценивают работу нового премьер-министра Алексея Гончарука, 11% — отрицательно. Две трети ещё не смогли дать оценок новому главе правительства.

«Работой новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны — 16%. Затруднились оценить — 45%», — подчёркивается в сообщении.

Опрос проводился с 6 по 10 сентября среди 2500 респондетов в возрасте от 18 лет и старше.

Опубликованные в августе результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива показали, что Зеленскому доверяют 70% украинцев, что стало рекордом среди всех украинских президентов

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