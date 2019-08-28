Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, что является рекордом среди всех украинских президентов. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев
  • РИА Новости

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда. 

Отмечается, что 55% респондентов считают главной причиной победы Зеленского на выборах запрос граждан на радикальное обновление власти. 

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населённых пунктах, были опрошены 2040 респондентов.

Опубликованные в июле результаты опроса показывали, что около 60% украинцев одобряют курс Зеленского.

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