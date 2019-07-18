Около 60% украинцев одобряют курс Зеленского
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Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на социологический опрос, проведённый группой «Рейтинг».
Мнения относительно курса развития Украины разделились: 41% респондентов считает, что дела в стране идут в правильном направлении, тогда как 37% опрошенных заявили об обратном.
Более 80% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной рады. Лишь 7% респондентов положительно оценили работу парламентариев.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины.