В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, занимающие позиции в данном районе, придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти от занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью «сдачи украинской земли противнику», — сказал он.

Представитель Народной милиции отметил, что украинское военное командование задействовало подразделения полка спецназначения для усмирения националистов и принуждения их к оставлению позиций.

«Между украинским спецназом и националистами из 35-й бригады произошло боестолкновение», — указал он.

Ранее глава добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что бойцы подразделения заняли село Золотое в Донбассе накануне отвода войск.

9 октября сообщалось, что националисты призывают своих сторонников прибыть в Донбасс, чтобы не допустить разведения сил.