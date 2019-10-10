В ДНР обвинили ВСУ в обстреле нескольких районов республики

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли несколько районов ДНР.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле нескольких районов республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«С 06:30 до 07:49 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении села Саханка, посёлка шахты Гагарина, Докучаевска, «Вольво-Центра» (Донецк), села Спартак», — сказано в сообщении.

Уточняется, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики 29 мин калибра 82 и 120 мм. Также армия Украины при обстрелах применяла вооружение боевых машин пехоты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Ранее в ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. 

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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