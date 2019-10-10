В ДНР обвинили ВСУ в обстреле нескольких районов республики

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли несколько районов ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«С 06:30 до 07:49 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении села Саханка, посёлка шахты Гагарина, Докучаевска, «Вольво-Центра» (Донецк), села Спартак», — сказано в сообщении.

Уточняется, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики 29 мин калибра 82 и 120 мм. Также армия Украины при обстрелах применяла вооружение боевых машин пехоты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

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