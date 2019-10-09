Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений
- РИА Новости
«Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договорённости в том, что касается урегулирования на востоке Украины», — сказал он.
Как отметил министр, им нет никакой альтернативы.
«И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
В конце сентября глава МИД России рассказал, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе.
По словам Лаврова, обе стороны выразили заинтересованность решать вопрос в соответствии с минскими договорённостями.