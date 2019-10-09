Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений

Короткая ссылка
Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений
  • РИА Новости

«Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договорённости в том, что касается урегулирования на востоке Украины», — сказал он.

Как отметил министр, им нет никакой альтернативы.

«И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям. 

В конце сентября глава МИД России рассказал, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе.

По словам Лаврова, обе стороны выразили заинтересованность решать вопрос в соответствии с минскими договорённостями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить