Депутат Рады призвал ГБР начать расследование против Зеленского
- РИА Новости
Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
По мнению Гончаренко, Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом сделал заявление, в котором усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).
«Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов президента Украины, что «генпрокурор — 100% мой человек»... Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы всё-таки живем в демократической, а не монархической стране», — отметил Гончаренко.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский лидер заверил, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена.
Впоследствии председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента американского лидера.