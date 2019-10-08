Премьер Азербайджана подал в отставку

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Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Об этом заявил председатель миллимеджлиса Октай Асадов.
Премьер Азербайджана подал в отставку
  • © Pang Xinglei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана об отставке по собственному желанию», — цитирует его ТАСС.

2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку.

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