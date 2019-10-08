Премьер Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Об этом заявил председатель миллимеджлиса Октай Асадов.

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«Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана об отставке по собственному желанию», — цитирует его ТАСС. 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку.