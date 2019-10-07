МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

В МИД России прокомментировали заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ в стране на украинский язык.

Как отметили в российском дипведомстве, государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным.

«История учит, что такие действия к добру не приводят», — указали в МИД.

Там подчеркнули, что, несмотря на критические замечания Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона «Об образовании», официальный Киев «продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны».

Ранее министр образования Украины анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление.