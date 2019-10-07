Пристайко оценил последствия скандала из-за беседы Зеленского и Трампа

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что ситуация вокруг телефонного разговора лидера страны Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом вредит Киеву, который не стремится «быть втянутым во внутреннюю политику США».
Пристайко оценил последствия скандала из-за беседы Зеленского и Трампа
  • Reuters

Как передаёт УНИАН, сложившаяся ситуация обсуждалась на совместной пресс-конференции Пристайко с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

По словам министра, меньше всего хотел бы Киев «быть втянутым во внутреннюю политику Соединённых Штатов накануне их выборов».

Пристайко утверждает, что Зеленский заверил Трампа, что Украина считает вмешательство в избирательные процессы в других странах «самой большой угрозой» и со своей стороны не допускает подобных действий.

«Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил «незавидное положение» Зеленского, который оказался втянутым во внутренний политический конфликт между демократами и республиканцами США.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский лидер заверил, что новый генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента американского лидера.

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