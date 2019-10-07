Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

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Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Слушания по делу «Газпрома» начнутся 9 октября. Их будет несколько, последнее состоится 17 октября. Но когда будет принято решение по делу, сегодня сказать невозможно», — приводит ТАСС слова представителя суда.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить $4,7 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом» за недостаточные объёмы транзита. 

Вместе с тем суд признал долг украинской компании в $2 млрд, поэтому в итоге обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд.

В середине сентября стало известно, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Подробнее — в материале RT.

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