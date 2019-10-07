В столице Азербайджана 11 человек пострадали в ДТП

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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате аварии, которая произошла в Баку.
В столице Азербайджана 11 человек пострадали в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанский Минздрав.

«На дороге Гала — Пираллахи произошла авария. Бригады скорой помощи доставили в больницу №3 11 человек с травмами различной степени тяжести», — указали ведомстве.

Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Ранее в Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.

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