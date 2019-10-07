В столице Азербайджана 11 человек пострадали в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанский Минздрав.
«На дороге Гала — Пираллахи произошла авария. Бригады скорой помощи доставили в больницу №3 11 человек с травмами различной степени тяжести», — указали ведомстве.
Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
Ранее в Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.