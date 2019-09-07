В Азербайджане в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек

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В Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.
В Азербайджане в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

«Один пассажир автобуса скончался на месте. 15 человек с различными повреждениями были доставлены в Шамкирскую ЦРБ, часть из них были выпущены после оказания первичной помощи. По данным на 08:20 (07:20 мск), в больнице остались двое мужчин и четыре женщины», — рассказали в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что один мужчина находится в коме, «его состояние критическое».

Ранее URA.RU сообщало о гибели двух человек в результате ДТП в Тюменской области.

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