В Азербайджане в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек

В Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

«Один пассажир автобуса скончался на месте. 15 человек с различными повреждениями были доставлены в Шамкирскую ЦРБ, часть из них были выпущены после оказания первичной помощи. По данным на 08:20 (07:20 мск), в больнице остались двое мужчин и четыре женщины», — рассказали в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что один мужчина находится в коме, «его состояние критическое».

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