Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил об уничтожении корректировавшего огонь ВСУ беспилотника.

«Вчера нашими защитниками был уничтожен очередной БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — RT), который боевики 36-й бригады ВСУ применяли для корректировки огня во время обстрела Коминтернова», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в использовании беспилотников с гранатами.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.