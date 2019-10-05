В Казахстане автобус со школьниками попал в ДТП
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Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
«По предварительным данным, водитель автобуса, где находились 18 учащихся школы-гимназии №9 города Актобе и девять родителей... нарушив правила дорожного движения... допустил столкновение с автомашиной Nissan», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
В результате столкновения автобус опрокинулся на бок.
В больницу также были доставлены трое взрослых.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, чрезвычайных служб и медицинские работники.
В середине сентября в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погиб водитель автобуса и были госпитализированы трое пассажиров автобуса, включая двоих детей.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.