В Казахстане автобус со школьниками попал в ДТП

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На западе Казахстана произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу из 18 школьников и девяти родителей. В медицинские учреждения доставили 16 детей, двоих из них госпитализировали.
В Казахстане автобус со школьниками попал в ДТП
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

«По предварительным данным, водитель автобуса, где находились 18 учащихся школы-гимназии №9 города Актобе и девять родителей... нарушив правила дорожного движения... допустил столкновение с автомашиной Nissan», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В результате столкновения автобус опрокинулся на бок.

В больницу также были доставлены трое взрослых.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, чрезвычайных служб и медицинские работники.

В середине сентября в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погиб водитель автобуса и были госпитализированы трое пассажиров автобуса, включая двоих детей.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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