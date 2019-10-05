В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полётов из России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией.

По словам Морозова, подобное заявление со стороны главы грузинского МИД является очень важным, ведь «грузинский и русский народы тесно связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями».

«К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — считает Морозов.

Депутат также отметил, что для решения сложившейся ситуации Грузии необходимо «сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию».

«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», — заключил он.

Ранее Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией.

Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации.