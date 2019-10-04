ПАСЕ призывает Молдавию преодолеть элементы «захваченного государства»

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала правительство Молдавии избавиться от элементов «захваченного государства» в государственных институтах, говорится в резолюции «Функционирование демократических институтов в республике Молдавия».

«Ассамблея признаёт законные и необходимые шаги, направленные на искоренение элементов «захваченного государства» из государственных институтов», — указано в тексте.

Ассамблея призывает руководство страны создать условия, «чтобы эти меры позволили реформировать государственную систему и консолидировать демократические учреждения».

Отмечается, что в отношении Приднестровья ПАСЕ приветствует настрой властей Молдавии продолжать переговоры в формате «5 + 2».

Уточняется, что ПАСЕ поддерживает территориальную целостность Молдавии.

Также сообщается, что ассамблея выступает за ликвидацию оружейного склада в Приднестровье.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обсудил с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером вопрос вывоза и утилизации боеприпасов в Приднестровье.