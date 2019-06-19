Додон рассказал, как Молдавия будет выстраивать диалог с Приднестровьем

Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с «Российской газетой» рассказал, как страна будет выстраивать диалог с Приднестровьем.

«Во-первых, на должность вице-премьера, занимающегося приднестровскими вопросами, мы назначили моего бывшего советника господина Василия Шова, который более четверти века занимается проблематикой ПМР и очень хорошо знает этот вопрос», — заявил он.

По его словам, у Шова несколько задач, в том числе не допустить дестабилизации или провокаций, а также обеспечить внедрение договорённостей, достигнутых в формате «5 + 2» (речь о Молдавии и Приднестровье как сторонах конфликта, России и Украине как гарантах и посредниках, ОБСЕ как посреднике и США и ЕС как наблюдателях).

Кроме того, отметил Додон, необходимо разрушить все коррупционные схемы, которые были и ещё продолжают работать — по электроэнергии, по контрабанде.

«Это первоочередные задачи. Дальнейшая интеграция — вопрос непростой, должна быть общая позиция в Кишинёве, требуется обсуждение с Приднестровьем», — добавил он.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Конституционного суда Молдавии об отмене решений, спровоцировавших кризис в стране.