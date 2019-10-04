Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским коллегой заявил, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

«Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе. Но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков», — приводит Интерфакс слова Лукашенко.

Он отметил, что это решение не направлено против других стран, а является важным для безопасности Белоруссии и Украины.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.