Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с украинским коллегой заявил, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.
Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе. Но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков», — приводит Интерфакс слова Лукашенко.

Он отметил, что это решение не направлено против других стран, а является важным для безопасности Белоруссии и Украины.

Ранее вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

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