Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пять человек, которые погибли при аварийной посадке транспортного Ан-12 в Львовской области, были задавлены перевозимым в самолёте грузом.
Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12
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«Кабина полностью срезана, всё разбросано. Груз, который был в самолёте, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов ещё кого-то найти... Это очень сложно... Много фрагментов тел разбросано у самого самолёта», — приводит его слова сайт Львовского горсовета.

Садовый также подчеркнул, что самолёт не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове.

«Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлётно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и, если бы он упал туда, была бы катастрофа», — добавил он.

Ранее в МВД Украины сообщили, что трое выживших при аварийной посадке Ан-12 подо Львовом находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Утром 4 октября транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку при попытке приземлиться в аэропорту Львова на Украине. 

По последним данным, погибли пятеро из восьми находившихся на борту людей. 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело

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