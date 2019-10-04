МВД Украины назвало тяжёлым состояние пострадавших при аварии Ан-12

Состояние трёх членов экипажа самолёта Ан-12, который совершил аварийную посадку во Львове, оценивается как тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

@MNSLVIV

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«В результате падения самолёта пять человек погибли, троих членов экипажа подразделения ГСЧС деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи (состояние тяжёлое)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. #Важливо



Внаслідок падіння літака п’ять осіб загинуло, трьох членів екіпажу підрозділами ДСНС деблоковано та передано працівникам швидкої медичної допомоги (стан важкий).



Роботи продовжуються. pic.twitter.com/eOpbOvBoVD — МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019 Утром 4 октября транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку при попытке приземлиться в аэропорту Львова на Украине. По последним данным, погибли пятеро, на борту находились восемь человек. Полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с произошедшим.