МВД Украины назвало тяжёлым состояние пострадавших при аварии Ан-12

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Состояние трёх членов экипажа самолёта Ан-12, который совершил аварийную посадку во Львове, оценивается как тяжёлое. Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.
МВД Украины назвало тяжёлым состояние пострадавших при аварии Ан-12
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«В результате падения самолёта пять человек погибли, троих членов экипажа подразделения ГСЧС деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи (состояние тяжёлое)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Утром 4 октября транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку при попытке приземлиться в аэропорту Львова на Украине. 

По последним данным, погибли пятеро, на борту находились восемь человек. 

Полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с произошедшим

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