МВД Украины назвало тяжёлым состояние пострадавших при аварии Ан-12
- @MNSLVIV
«В результате падения самолёта пять человек погибли, троих членов экипажа подразделения ГСЧС деблокировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи (состояние тяжёлое)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
#Важливо— МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019
Внаслідок падіння літака п’ять осіб загинуло, трьох членів екіпажу підрозділами ДСНС деблоковано та передано працівникам швидкої медичної допомоги (стан важкий).
Роботи продовжуються. pic.twitter.com/eOpbOvBoVD
Утром 4 октября транспортный Ан-12 совершил аварийную посадку при попытке приземлиться в аэропорту Львова на Украине.
По последним данным, погибли пятеро, на борту находились восемь человек.
Полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с произошедшим.