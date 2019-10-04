На Украине возбудили уголовное дело после крушения Ан-12

Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолёта Ан-12 возле Львова, сообщила пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Как отмечается, дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Санкция предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет, говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что самолёт совершил аварийную посадку из-за нехватки топлива. Всего на борту находились восемь человек.