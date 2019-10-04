На Украине возбудили уголовное дело после крушения Ан-12
- @MNSLVIV
Как отмечается, дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
Санкция предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до десяти лет, говорится в сообщении.
По последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что самолёт совершил аварийную посадку из-за нехватки топлива. Всего на борту находились восемь человек.