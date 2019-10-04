Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера (1 октября. — RT) Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической», — указал Волынец.

По его словам, ежемесячно на Украину через Белоруссию поставлялось 300-400 тыс. тонн российского угля. Для этого отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Белоруссии, а с 1 октября ни одна заявка не подтверждается.

«Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент — зимой», — добавил он.

Вместе с этим депутат отметил, что именно в тот день, когда РЖД якобы заблокировала поставки угля, на Украину начались поставки российской электроэнергии.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон в стране может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей.

Подробнее о ситуации с углём на Украине — в материале RT.