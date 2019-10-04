Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вчера (1 октября. — RT) Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической», — указал Волынец.
По его словам, ежемесячно на Украину через Белоруссию поставлялось 300-400 тыс. тонн российского угля. Для этого отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Белоруссии, а с 1 октября ни одна заявка не подтверждается.
«Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент — зимой», — добавил он.
Вместе с этим депутат отметил, что именно в тот день, когда РЖД якобы заблокировала поставки угля, на Украину начались поставки российской электроэнергии.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон в стране может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей.
Подробнее о ситуации с углём на Украине — в материале RT.