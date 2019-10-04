Депутат Рады: Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину

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Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил, что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера (1 октября. — RT) Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической», — указал Волынец. 

По его словам, ежемесячно на Украину через Белоруссию поставлялось 300-400 тыс. тонн российского угля. Для этого отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Белоруссии, а с 1 октября ни одна заявка не подтверждается.

«Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент — зимой», — добавил он.

Вместе с этим депутат отметил, что именно в тот день, когда РЖД якобы заблокировала поставки угля, на Украину начались поставки российской электроэнергии.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон в стране может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей.

Подробнее о ситуации с углём на Украине — в материале RT.

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