Лукашенко посетит Украину 4 октября

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, он посетит второй форум регионов двух стран.
Лукашенко посетит Украину 4 октября
  • РИА Новости

«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы белорусского президента.

Также Лукашенко проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня», — отметили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит необходимости в записи своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Об этом он сообщил, комментируя публикацию стенограммы телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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