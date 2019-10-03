Лукашенко посетит Украину 4 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит на Украину, он посетит второй форум регионов двух стран.

«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», — приводит БЕЛТА сообщение пресс-службы белорусского президента.

Также Лукашенко проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня», — отметили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит необходимости в записи своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Об этом он сообщил, комментируя публикацию стенограммы телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.