Лукашенко прокомментировал обнародование беседы Трампа и Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что не видит необходимости в записи своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Об этом он заявил, комментируя публикацию стенограммы телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны», — цитирует его БЕЛТА.

При этом Лукашенко не исключил возможность проведения записи телефонных переговоров в будущем.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Зеленского и Трампа.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента.