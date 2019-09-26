Лукашенко прокомментировал обнародование беседы Трампа и Зеленского
«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны», — цитирует его БЕЛТА.
При этом Лукашенко не исключил возможность проведения записи телефонных переговоров в будущем.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Зеленского и Трампа.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси расценила стенограмму звонка Трампа как повод для импичмента.