В Госдуме оценили заявления о спецпошлине на электричество из России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT планы председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса предложить ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из России.

Ананских напомнил о том, что импорт российской электроэнергии не являются навязанной услугой, в связи с чем говорить о введении подобных пошлин неуместно.

«Украина сама предлагает это (покупать электроэнергию из России. — RT) сделать. Это добровольное право свободной Украины — покупать или не покупать электричество. Цену диктует рынок. Поэтому это очень странно: если Украина не хочет покупать электричество, она может его не покупать», — заявил депутат.

Он указал на то, что предложенные Россией условия поставок электроэнергии являются наиболее финансово выгодными для украинской стороны.

«Если можно было бы продавать (электроэнергию. — RT) дороже, то Россия продавала бы её дороже, но это было бы невыгодно для украинского потребителя... Я думаю, что российское электричество самое дешёвое, намного дешевле, чем другие предложения, которые есть у украинской стороны, иначе Украина бы не покупала российское электричество», — объяснил парламентарий.

Ранее Герус заявил о том, что украинский бюджет должен «выигрывать» от импорта электроэнергии из России.

1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.