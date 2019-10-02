Саакашвили заявил о своём «похищении по личному приказу Порошенко»
- РИА Новости
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществлённой по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых в пограничников», — заявил он.
Политик считает, что его жалобы будет достаточно для «многолетнего приговора».
Ранее Саакашвили объявил о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы.