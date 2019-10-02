Саакашвили заявил о своём «похищении по личному приказу Порошенко»

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подаст в Генпрокуратуру жалобу относительно его «похищения и незаконной высылки с Украины», осуществлённой по «личному приказу» Петра Порошенко.
Саакашвили заявил о своём «похищении по личному приказу Порошенко»
  • РИА Новости

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществлённой по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых в пограничников», — заявил он.

Политик считает, что его жалобы будет достаточно для «многолетнего приговора».

Ранее Саакашвили объявил о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы.

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