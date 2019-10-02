МИД Белоруссии: иностранная база не будет способствовать безопасности
- РИА Новости
«Мы считаем, что размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Беларуси не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе», — приводит сайт белорусского МИД его слова.
Ранее Макей сообщал, что в размещении российской военной базы на территории республики «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск не проводят переговоров о размещении в Белоруссии российской военной базы.
Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с URA.RU прокомментировал слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который заявил о бессмысленности размещения российской военной базы.