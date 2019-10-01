В Белоруссии назвали бессмысленным размещение военной базы России

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в размещении российской военной базы на территории республики «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

«С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чём и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — приводит РБК его слова.

Такие действия, по словам Макея, не будут способствовать укреплению стабильности, безопасности в регион.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории.

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