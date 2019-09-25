Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Как отметил Лавров, Лукашенко заявил, что белорусские вооружённые силы нужно рассматривать как защищающие общие интересы и общую территорию.

По словам Лаврова, Москва тоже не на 100% разделяет внешнеполитические установки Минска, но «это ничего не значит», так как у стран есть программа совместных действий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности.