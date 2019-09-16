Военные России и Белоруссии на учениях «освободили» населённый пункт

Российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Щит Союза-2019» на полигоне Мулино в Нижегородской области выполнили «освобождение» населённого пункта.

По данным пресс-службы Западного военного округа, экипажи вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» провели высадку подразделения мотострелкового полка танковой армии ЗВО в район предназначения.

Перед высадкой лётчики нанесли ракетно-бомбовые удары по условного базовому лагерю незаконного вооружённого формирования.

Также военнослужащие блокировали населённый пункт. Для нанесения удара по условному противнику применялись вертолёты Ка-52.

«После этого штурмовые группы под прикрытием танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 осуществили поочередный захват всех зданий. Разведывательные, инженерно-саперные, медицинские подразделения провели зачистку, освободили заложников и оказали помощь пострадавшим», — цитирует сообщение РИА Новости.

13 сентября российские и белорусские военные начали совместные учения «Щит Союза — 2019» в Нижегородской области.

В августе интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям.