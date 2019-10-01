В Кремле оценили слова главы МИД Белоруссии о размещении базы России

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Москва и Минск не проводят переговоров о размещении в Белоруссии российской военной базы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы белорусского МИД Владимира Макея, который заявил о бессмысленности размещения такой военной базы России.
В Кремле оценили слова главы МИД Белоруссии о размещении базы России
  • РИА Новости

«Между Россией и Белоруссией существует целый объём союзнических обязательств, поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы… Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведётся», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что в размещении российской военной базы на территории страны «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Минска размещать российскую военную базу. 

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