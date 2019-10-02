В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Заявление Глаза опубликовано на странице внешнеполитического ведомства Белоруссии в Twitter.
Отмечается, что Минск также приветствует «договорённости о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения».
Ранее полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Также он сообщил, что контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения в Донбассе сил ополченцев и украинских войск в Петровском и Золотом.