Контактная группа согласовала график разведения в Петровском и Золотом
- РИА Новости
«Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом», — цитирует РИА Новости Грызлова.
Он сообщил, что разведение должно начаться 7 октября.
«Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами», — добавил полпред.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.