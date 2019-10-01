Контактная группа согласовала график разведения в Петровском и Золотом

Полпред России Борис Грызлов сообщил, что контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения в Донбассе сил ополченцев и украинских войск в Петровском и Золотом.

РИА Новости

«Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом», — цитирует РИА Новости Грызлова. Он сообщил, что разведение должно начаться 7 октября. «Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами», — добавил полпред. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.