Контактная группа согласовала график разведения в Петровском и Золотом

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Полпред России Борис Грызлов сообщил, что контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения в Донбассе сил ополченцев и украинских войск в Петровском и Золотом.
Контактная группа согласовала график разведения в Петровском и Золотом
  • РИА Новости

«Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он сообщил, что разведение должно начаться 7 октября.

«Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами», — добавил полпред.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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