Киев и Вашингтон обсудили развитие ОПК Украины
- @GeneralStaff.ua
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.
«Стороны обсудили вопросы функционирования и развития ОПК Украины, а также потребностей ВС Украины в вооружении и военной технике», — рассказали в ведомстве.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».
В свою очередь, представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.