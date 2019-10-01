Киев и Вашингтон обсудили развитие ОПК Украины

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и стратегический советник США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины Дональд Винтер обсудили вопросы функционирования и развития украинского ОПК.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.

«Стороны обсудили вопросы функционирования и развития ОПК Украины, а также потребностей ВС Украины в вооружении и военной технике», — рассказали в ведомстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».

В свою очередь, представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.