В ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи
«Поддержка Европейского Союза Украине в течение последних 5 лет была беспрецедентной и последовательной», — цитирует Politico Косьянчич.
По её словам Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ (на Украине. — RT)».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».