В ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич завала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.

«Поддержка Европейского Союза Украине в течение последних 5 лет была беспрецедентной и последовательной», — цитирует Politico Косьянчич.

По её словам Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ (на Украине. — RT)».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».