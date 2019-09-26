В ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи

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Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич завала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным.

«Поддержка Европейского Союза Украине в течение последних 5 лет была беспрецедентной и последовательной», — цитирует Politico Косьянчич.

По её словам Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ (на Украине. — RT)».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».

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