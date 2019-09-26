В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в Сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине. Об этом информирует The Hill.

Отмечается, что сенатор Ричард Дурбин в послании инспектору Пентагона Гленну Файну написал, что «задержка, похоже, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в сфере безопасности в критический момент и вызывает серьезные вопросы о том, не были ли сотрудники министерства обороны вовлечены в какую-либо схему, нацеленную на политического оппонента».

«В результате крайне важно, чтобы ваш офис провёл тщательный анализ потенциальной роли Министерства обороны в этих обвинениях и своевременно представил ваши выводы комитетам защиты конгресса», — добавил Дурбин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».

В свою очередь, представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ (на Украине. — RT)».