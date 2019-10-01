В Грузии заявили о снижении пассажиропотока в аэропортах Тбилиси и Батуми

Заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми, Теа Закарадзе рассказала о снижении пассажиропотока.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«По последним данным, в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% — в батумском. Это первый случай за последние десять лет, когда у нас такие плохие показатели», — цитирует Закарадзе ТАСС.

По её словам, данные цифры связаны с прекращением авиасообщения с Россией.

Ранее депутат Европарламента Маркета Грегорова направила письменный запрос в Европейский совет, посвящённый туристической пиар-кампании в поддержку Грузии, и предложила для этого специальный хештег.

В августе бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в турсекторе.