В Грузии заявили о снижении пассажиропотока в аэропортах Тбилиси и Батуми
- Reuters
Об этом сообщает грузинский Первый канал.
«По последним данным, в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% — в батумском. Это первый случай за последние десять лет, когда у нас такие плохие показатели», — цитирует Закарадзе ТАСС.
По её словам, данные цифры связаны с прекращением авиасообщения с Россией.
Ранее депутат Европарламента Маркета Грегорова направила письменный запрос в Европейский совет, посвящённый туристической пиар-кампании в поддержку Грузии, и предложила для этого специальный хештег.
В августе бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в турсекторе.