В Грузии заявили о снижении пассажиропотока в аэропортах Тбилиси и Батуми

Короткая ссылка
Заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми, Теа Закарадзе рассказала о снижении пассажиропотока.
В Грузии заявили о снижении пассажиропотока в аэропортах Тбилиси и Батуми
  • Reuters

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«По последним данным, в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% — в батумском. Это первый случай за последние десять лет, когда у нас такие плохие показатели», — цитирует Закарадзе ТАСС.

По её словам, данные цифры связаны с прекращением авиасообщения с Россией.

Ранее депутат Европарламента Маркета Грегорова направила письменный запрос в Европейский совет, посвящённый туристической пиар-кампании в поддержку Грузии, и предложила для этого специальный хештег.

В августе бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в турсекторе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить