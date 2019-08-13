В РСТ прокомментировали потери Грузии в туристическом секторе

Глава регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева в беседе с kp.ru прокомментировала потери Грузии в туристическом секторе.

По её словам, любое сокращение направления сказывается на том, что ассортимент редеет и цены меняются.

Как отметила Санаева, $800 млн за турсезон — вполне реальная цифра потерь, которая может отразиться на бюджете Грузии.

«Грузия была наиболее заметной из стран СНГ в туристическом бизнесе. Сейчас часть российского потока переключится на Армению и Азербайджан. Последний — это, кроме познавательного, ещё и морской отдых, а Армения — гастрономический и исторический туризм», — заявила она.

Ранее бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН прокомментировала потери страны в турсекторе.