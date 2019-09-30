Зеленский: Украина не выполняет команд по расследованию дел

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой, поэтому правоохранительные органы не будут расследовать дела по чьей-то команде. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский прокомментировал скандал вокруг компании Burisma и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. 

По его словам, украинские правоохранительные органы готовы расследовать любое дело в случае нарушения закона. Зеленский добавил, что он «тут ни при чём».

Президент добавил, что Украина является независимой страной. 

«(Украина) не выполняет никаких команд. У нас команда одна — служить Украине», — заявил он. 

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора американского президента Дональда Трампа с Зеленским. Во время разговора президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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