Зеленский: Украина не выполняет команд по расследованию дел

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой, поэтому правоохранительные органы не будут расследовать дела по чьей-то команде. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский прокомментировал скандал вокруг компании Burisma и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

По его словам, украинские правоохранительные органы готовы расследовать любое дело в случае нарушения закона. Зеленский добавил, что он «тут ни при чём».

Президент добавил, что Украина является независимой страной.

«(Украина) не выполняет никаких команд. У нас команда одна — служить Украине», — заявил он.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку разговора американского президента Дональда Трампа с Зеленским. Во время разговора президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.