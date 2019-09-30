В ОБСЕ обеспокоены лишением лицензии телеканала «112 Украина»

Короткая ссылка
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что лишение телеканала «112 Украина» лицензии на вещание вызывает беспокойство.
В ОБСЕ обеспокоены лишением лицензии телеканала «112 Украина»
  • © Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я надеюсь, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины найдёт решение для сохранения плюрализма в сфере медиа», — говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

Представитель организации отметил, что важно обеспечить разнообразие вещания.

Он также добавил, что необходимо соблюдать все требования закона.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже назвал лишение телеканала «112 Украина» лицензии на вещание безосновательным.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить